Hadise ile sürpriz bir şekilde evlenmişti! Mehmet Dinçerler yeni aşkıyla kameralara yakalandı

Hadise’nin ardından adı birçok güzelle anılan Mehmet Dinçerler'in sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı.
Ünlü şarkıcı Hadise ile sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Dinçerler tek celsede Hadise’den ayrılmıştı.
YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Dinçerler'in adı, geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Selver Mira Atagül ile anılmıştı. Dinçerler'in Miss Turkey finalistiyle aşkı belgelendi.
Mehmet Dinçerler ile Selver Mira Atagül, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İkilinin aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.