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'Sessiz kalmayacağım' dedi. Hadise kendi ahlak tanımını yaptı

Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini eylül ayının sonunda Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla son veren Hadise o zamandan bu yana gündemden düşmüyor. Güzel şarkıcı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kendisini yıpratan haberlerle ilgili mahkeme yoluna gideceğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 01:05
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Hadise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla hakkında yapılan bazı haberlere dava açacağını söyledi

'Sessiz kalmayacağım' dedi. Hadise kendi ahlak tanımını yaptı
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Evliliğini bitirdikten sonra yaşanan sürece dair hakkında onlarca haber yapılan Hadise, bunlardan bazılarının amacını aştığı ve kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla mahkemeye gideceğini açıkladı. Şimdiye kadar hakkında yapılan haberlerin büyük bir kısmına anlayışlı bir şekilde yaklaştığını söyleyen Hadise en sonunda Instagram hesabından tepkisini ortaya koyan satırlar kullandı.

İŞTE HADİSE'NİN KONUYLA İLGİLİ PAYLAŞIMI

"Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.

Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu gururumu zedeleyen, aileme ve hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım.

Bu hafta avukatım Av. Feyza Altun şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlarla kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır."

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