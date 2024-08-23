Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı

Sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez oyunculuk dünyasına adım attı.
Ünlü şarkıcının setten paylaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, geçtiğimiz haftalarda bir film projesi için anlaşma imzalamış ve oyunculuk yapmaya karar vermişti.
Hadise'nin setteki anları dikkat çekti.
Film çekimleri için sete giren Hadise, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı.
Oyunculuğa olan ilgisini sık sık dile getiren Hadise, setten paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden tam not aldı.
Filmde Ceren karakterini canlandıran Hadise, paylaştığı fotoğrafların altına "Bu aralar ben Ceren" notunu ekledi.
Hadise, sadece müzik dünyasındaki başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık magazin dünyasının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Ünlü şarkıcı, son olarak hayranlarını şaşırtan bir adım atarak, müzik kariyerine bir yenisini eklemeye karar verdi.
Geçtiğimiz haftalarda önemli bir film projesi için anlaşma imzalayan Hadise, bu kez oyunculuk alanında da kendini kanıtlamaya hazırlanıyor.
Sanat dünyasındaki kariyerine yeni bir sayfa açan Hadise, oyunculuk konusundaki heyecanını ve kararlılığını takipçileriyle paylaşarak, sevenlerini bu yeni yolculuğa dahil etti.
Bu yeni projeyle birlikte, Hadise'nin müzikten sonra oyunculuk alanında da ne denli başarılı olacağı büyük bir merakla bekleniyor.