Hadise kendini tutamadı sahnede sitem etti! Dansı, kostümleri çok eleştirilmişti

Her attığı adımı olay olan Hadise, konseri sırasında kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Cesur danslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, bu aralar üzerine fena geldiklerini, her yerden saldırdıklarını söyledi.

“İĞRENÇ ÖTESİ MİDEM BULANDI”

Süper mini kostümleriyle cesur danslar sergileyen Hadise konser videolarıyla da tepki çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz 'Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. İğrenç ötesi midem bulandı' yorumunu yapmıştı.

AŞK HAYATI DA DALGALI

Cesur dansları, açıklamaları, mini kostümleri derken ünlü şarkıcı özel hayatıyla da gündem oluyor. Hadise, ilk oyunculuk performansı olan Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile bir süredir aşk yaşıyordu. Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği söylendi. Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise şimdi de konserindeki dans videolarıyla dikkat çekiyor.

“HER YERDEN BİR SALDIRI”

Hadise son konserinde kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Ünlü şarkıcı; 'Bu aralar bir fena üzerime geliyorlar. Her yerden bir saldırı. Dansıma laf geliyor, özgür konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız.' ifadelerini kullandı.