Hadise Kerem Bursin’e öyle bir mesaj attı ki. ‘Arkadaşız’ demişlerdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise Kerem Bursin’e öyle bir mesaj attı ki. ‘Arkadaşız’ demişlerdi

Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Hadise ve Kerem Bürsin bu kez ters köşe yaptı.

Bodrum’da yan yana samimi fotoğrafları çekilen şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin arasındaki aşk dedikoduları bitmek bilmiyor.

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Magazin gündemi bu haberle çalkalanırken Hadise, ‘arkadaşı’ Kerem Bursin’in yeni 37. yaşını kutlamak için ilginç bir yol tercih etti.

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38 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabından, Kerem Bürsin'in seksi bir fotoğrafını telefonundan gösterdi. Not olarak da “İyi ki doğdun arkadaşım @thebursin” yazdı.

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Bürsin’den Hadise’ye yanıt gecikmedi: Bunu yapmış olamazsın.

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Bodrum’dan İstanbul’a dönüşte havalimanında yakalanan Bürsin ve Hadise aşk yaşadıkları iddialarını yalanlamıştı.

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