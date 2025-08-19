Hadise Nicki Minaj akımına noktayı koydu! Bir elinde şarap şişesi diğer elinde şarap kadehi

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser serisindeki sahne şovları ile olay olmuştu.

Hadise eleştirilere önce Seda Sayan'ın "Daha çok konuşursunuz beni" sözlerinin yer aldığı bir video ile ardından da "’Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada"Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız" diyerek yanıt vermişti.

NİCKİ MİNAJ AKIMINA KATILDI

Hadise bu sefer dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj ile TikTok'ta başlayan akıma dahil oldu.

Hadise bir elinde şarap şişesi, diğer elinde dolu bir şarap kadehi ile otel odasında masanın üstünde poz verdi.