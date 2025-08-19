Hadise Nicki Minaj akımına noktayı koydu! Bir elinde şarap şişesi diğer elinde şarap kadehi

Kaynak: Haber Merkezi
Hadise Nicki Minaj akımına noktayı koydu! Bir elinde şarap şişesi diğer elinde şarap kadehi

Cesur sahne şovlarıyla hedef haline gelen Hadise bu kez de TikTok'ta viral olan Nicki Minaj akımına katıldı. Hadise videosuyla gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser serisindeki sahne şovları ile olay olmuştu.

.webp

Hadise eleştirilere önce Seda Sayan'ın "Daha çok konuşursunuz beni" sözlerinin yer aldığı bir video ile ardından da "’Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada"Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız" diyerek yanıt vermişti.

88.webp

NİCKİ MİNAJ AKIMINA KATILDI

Hadise bu sefer dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj ile TikTok'ta başlayan akıma dahil oldu.

Hadise bir elinde şarap şişesi, diğer elinde dolu bir şarap kadehi ile otel odasında masanın üstünde poz verdi.

-001.webp

Son Haberler
Galatasaraylılar kahrolacak! Mauro Icardi'ye öyle bir talip çıktı ki...
Galatasaraylılar kahrolacak! Mauro Icardi'ye öyle bir talip çıktı ki...
Fizik yasalarına meydan okuyan düş! Sonsuz enerji mümkün mü?
Fizik yasalarına meydan okuyan düş! Sonsuz enerji mümkün mü?
Başkan Büyükkılıç müjdeyi verdi: Destek devam edecek!
Başkan Büyükkılıç müjdeyi verdi: Destek devam edecek!
İstanbul Valiliği duyurdu! Yeni başkan 22 Ağustos’ta seçilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Yeni başkan 22 Ağustos’ta seçilecek
Dev şirkete siber saldırı! Milyonlarca kişinin bilgileri çalındı
Dev şirkete siber saldırı! Milyonlarca kişinin bilgileri çalındı