Hadise pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Marilyn ve Madonna’nın izinde

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 2 gece üst üste verdiği konserlerdeki cesur dans performanslarıyla çok konuşulan Hadise bu sefer yeni şarkısının kapak çekimleri için verdiği pozlarla gündem oldu.

FOTOĞRAFLARI 70 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Hadise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Birkaç ay önce Fırtınam videomda sadece Dolce&Gabbana giydiğimde bir hayal gerçekleşti. Ve şimdi Fırtınam'ın akustik versiyonu için yine yaptık - bu kez Madonna'dan ilham alan bir koleksiyonda Pop Kraliçesi'nin kendisine saygı gösteriyoruz. Bir kadın olarak ne kadar kırılgan olsam da, her zaman güce kavuşmanın yolunu bulurum - ve bu bakışlar bana o gücü veriyor.”

Öte yandan Hadise’nin paylaşımları Instagram’da 70 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcıya yapılan övgü dolu yorumlar dikkat çekti.

İşte Hadise'nin paylaştığı fotoğraflar...