İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermişti.

Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Sonrasında Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti. İşlemleri tamamlanan ifade veren ünlü isimler serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan ünlü isimlerden Hadise öncelikle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz" dedi.

Hadise Ankara'daki konserinde sahneden de izleyicilerine açıklama yaptı. Şarkıcı “Sabah 06.30’da kapım deli gibi çaldı. Ben sigara bile içmiyorum ya. Ailem beni böyle büyütmedi. Sizin karşınızda böyle anılmak çok ağrıma gitti.” dedi.