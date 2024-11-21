Hadise sarı saçlarına veda etti! Sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti

Özel hayatı ve ilk kez oynadığı Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu kez imaj değişikliği ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının yeni tarzını görenler “Kızıl haliyle daha da ateşli olmuş" yorumlarında bulundular.

SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ

'Esas Oğlan' dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte dizide rol alan Hadise aldığı bir kararla imajını değiştirdi. Uzun bir süredir sarı kullandığı saçlarına veda etti. Şarkıcının yeni imajı görenleri hayran bıraktı.

DİZİSİNİN GALASINA YENİ İMAJIYLA GİTTİ

'Esas Oğlan' dizisinin galasında poz veren ünlü şarkıcı, yakın dostu oyuncu Seda Bakan ile aynı kıyafeti giydi. Galadan çekindiği kareleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan ikilinin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

YÖNETMENİNE GÖNLÜNÜ KAPTIRDI İDDİASI

Hadise’nin rol aldığı dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’e gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

İş insanı Mehmet Dinçerler'den sonra aşka küsen ünlü şarkıcı, Esas Oğlan dizisinin yönetmeniyle aşk yaşadığı ileri sürüldü.

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR

İstanbul’da dünyaya gelen Şenol Sönmez, sinema ve dizi film yönetmeni. Ayrıca senarist ve oyuncu . İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu olan Sönmez, ilk kez sektöre Tarkan Karlıdağ’ın yanında reji asistanı olarak başladı.

İbrahim Tatlıses’in ‘İbo Şov’ programında yönetmen yardımcısı olarak devam etti.