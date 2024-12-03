Hadise sessizliğini bozdu! Mehmet Dinçerler ile arasındaki 'Gizlilik Sözleşmesi'ni açıkladı

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.

Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

ŞAŞIRTAN İDDİA!

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, eski evliliğiyle tekrar gündeme geldi.

Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edilmişti.

'ASLA MÜMKÜN DEĞİL'

Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığı belirtmişti.

İLK KEZ ANLATTI!

Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını 2 yıl sonra ilk kez anlattı. Hadise "Aramızda bir gizlilik sözleşmesi var o yüzden konuşmuyorum" dedi.

Hadise, 2009 yılında ‘Düm Tek Tek’ şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision’da temsil etmiş ve dördüncü olmuştu. Şarkıcı, Eurovision’a dair yaptığı itirafla dikkat çekti. “Hadise, bu sene Eurovision’da bizi temsil etmeyi düşünür müsün?” diyerek her yıl Belçika’dan teklif aldığını söyledi. Türkiye adına yarıştığı için Belçika’nın gönül koyduğunu ve aynı durumun tekrar yaşanmasından çekindiğini ifade etti.