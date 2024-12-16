Hadise, Sinan Akçıl'dan neden ayrıldığını açıkladı! Ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Hadise, O Ses Türkiye yarışmasının yeni jüri üyesi olması beklenen eski sevgili Sinan Akçıl'dan neden ayrıldığını açıkladı. Hadise'nin çok ses getiren açıklamasının ardından Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi.

Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan telefonundaki fotoğraf ve videolar nedeni ile ayrıldığını söyleyince ortalık karıştı. Sinan Akçıl sosyal medya üzerinden Hadise'ye yanıt verdi.

Konunu Sinan Akçıl'ın adının O Ses Türkiye yarışması jüri üyeleri arasında geçtiği şu günlerde açılması ise dikkat çekti.

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Bir süre Sinan Akçıl'la ilişki yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in programında eski sevgilisinden nasıl ayrıldığını anlattı. Hadise Sinan Akçıl'dan nasıl ayrıldığını isim vermeden anlattı. Hadise yaşananları "Bir kavga yaşandı. Ben evden çıktım otele gittim. Peşimden geldi. O zamanlar laptoplar yeni çıkmıştı. Ben de telefonumu şarj ediyordum. Onun da şarjı bitiyordu 'Alır mısın telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de bağladım o arada lavaboya gitti. 'Birden bilgisayar her şeyi senkron etmek ister misin?' dedi ben de 'Evet' dedim. Kendisini çekmiş aynada çok fazla fotoğraf vardı. Aşırı fazla ayna pozları vardı. Hiç yakışmıyor... Ondan sonra bir video izledim. Bir performans videosu. O videoyu izlemez olaydım ondan sonra ayrıldım." dedi.

SİNAN AKÇIL: BEN HİKAYEYİ BU ŞEKİLDE HATIRLAMIYORUM

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Hadise'nin gündem olan ayrılık açıklamasına Sinan Akçıl, bir magazin sayfasına "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerinden laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır." yanıtını verdi.

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