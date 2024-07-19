Hadise sürpriz yaptı. Cesur sahne kıyafetleri ile gündemdeydi

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Hadise sürpriz yaptı. Cesur sahne kıyafetleri ile gündemdeydi

Ünlü şarkıcı hadise sahnede yaptığı son sürprizle dikkat çekti. Cesur sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Hadise son konserinde hayranlarını şaşırttı.

Sahnede giydiği kıyafetleriyle sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise son konserinde çok farklı bir hamleye imza attı. Harbiye’de konser veren hadise bu sefer kapalı kıyafetleri tercih etti.

Ünlü şarkıcı son konserinde kırmızı leopar desenli tulum giydi. Sahnede açık kıyafetler tercih etmesi nedeniyle zaman zaman sosyal medyada eleştiri alan Hadise, söz konusu tepkilere sahneden yanıt verdi.

Hadise, “Gayet kapalıyım ama yine seksiyim" dedi.

Ünlü şarkıcı hayranlarına seslenirken şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki konu açıklık demekle değil de şurada bitiyor" diyerek aklını gösteren Hadise, kendisini izlemeye gelen her kesimden insana seslenerek "Hepimiz insan mıyız? İnsanız!"

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