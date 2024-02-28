Hadise ünlü iş insanı sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Hadise ünlü iş insanı sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Ünlü popçu Hadise, iş insanı Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. Çift çevredekilere aldırış etmeden birbirlerini öpücüklere boğdu.

Mehmet Dinçerler ile olan evliliği çok kısa sürede biten Hadise sürekli farklı isimlerle anılıyordu. Hadise herkesi şaşırtarak kendisinden 10 yaş küçük bir isimle görüntülenince gündem oldu.

Hem konserlerinde yaptığı danslarıyla hem de aşk hayatıyla sürekli konuşulan Hadise bu kez kameralardan kaçamadı. Muhabir Online kameralarına yakalanan Hadise iş dünyasında oldukça bilinen bir ailenin oğluyla birbirlerini öpücüklere boğarken görüntülendi

Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile yakalanan Hadise'nin kameralara yansıyan bu görüntülerle ilgili ne söyleyeceği ise merak ediliiyor.

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