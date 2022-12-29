Hasan Can Kaya'dan 'Hadise' açıklaması. Yılın son aşk dedikodusu

Hasan Can Kaya, eylül ayında Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşanan Hadise ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı. Kaya, "İddialar doğru değil. Bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" dedi.

Kısa sürede yayılan aşk iddiasının ardından Müzikonair'a açıklama yapan Hasan Can Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm.

Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı.

Hadise ise hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Konuşanlar ile gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya, programın yönetmeni Sultan San ile aşk yaşıyordu. 2,5 yıl aşk yaşayan San ve Kaya, geçtiğimiz sene ayrıldı. Arkadaş kalan ikili, birlikte çalışmaya da devam ediyor.