Bircan Bali'nin Hadise iddiası herkesi şoke etti! ''Hadise 3.5 aylık hamile ama...''

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda gizlice evlenmişti.

İzmir’de verdiği konserde gözyaşlarına boğulan Hadise’nin evliliği ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı.

Mehmet Dinçerler de önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

HADİSE 3.5 AYLIK HAMİLE

Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada '' Hadise 3.5 aylık hamile! Kesin bilgi...'' diyerek gündem yarattı.

"GÖZYAŞLARININ SEBEBİ..."

Bali açıklamasında devamında "Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi?

Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" ifadelerini kullandı.