Hadise ve Seda Bakan Arasındaki Dostluk Sona Erdi

Bir dönem samimiyetleriyle dikkat çeken Hadise ve Seda Bakan'ın yolları ayrıldı. Uzun süre yakın arkadaş olan ikilinin, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde dostluklarını sonlandırdığı ortaya çıktı.

İkili arasındaki küslüğün nedeni bilinmezken, sosyal medyada yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Hadise, Seda Bakan ile birlikte vakit geçirdiği kız arkadaş grubuyla yeniden bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşımın hemen ardından Seda Bakan, sosyal medya hesabından önce Yusuf Suresi'nin anlamını, ardından da Tolstoy’a ait “Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar” sözünü yayımladı.

Bu ardışık paylaşımlar, ikili arasındaki dostluğun tamamen bittiği yönünde yorumlandı.