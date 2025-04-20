Hadise yarışmacıyı öyle birine benzetti ki duyanlar şoke oldu!

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise bir yarışmacıyı Oyuncu Pınar Deniz'e benzetti.

Hadise'nin yorumu sosyal medyada da paylaşıldı. Hadise'nin yarışmacıyı benzettiği Pınar Deniz, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile evli.

Hadise'nin eski sevgilisinin eşinin güzelliğine vurgu yaparak yarışmacıyı ünlü oyuncuya benzetmesi ise dikkat çekti.

Hadise Kaan Yıldırım ile 2020'de 10 ay süren bir birliktelik yaşamış ve ayrılıkları ile de gündem olmuştu. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın o yıllar evlilik kararı aldıkları da iddia edilmişti.

Öte yandan sosyal medyada Hadise'nin yapmış olduğu benzetme yerinde bulunmazken gelen yorumlarda 'yarışmacı ve Pınar tek ortak nokta: ikisi kadın olması' ve 'Pınar Deniz ile alakası olmaması dışında sorun yok' gibi mesajlar yazıldı.