Hadise yollarını ayırdı! Dansçılarına tacizi affetmedi!

Kaynak: Posta
Hadise yollarını ayırdı! Dansçılarına tacizi affetmedi!

Hadise sahne koreografisinde 'Dans Fabrika' adlı dans okulunun kurucusu Ömer Yeşilbaş yapıyordu. 'Dans Fabrika'da çalışan dansçılarının tacize uğradığını duyunca, Ömer Yeşilbaş ve dans okuluyla ilişkisini sonlandırdı.

Ünlü bir dans okulunda geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan taciz ve mobbing iddialarının ardından ünlü Şarkıcı Hadise harekete geçti.

Konser şovlarının koreografisini için dans okulunun kurucusu Ömer Yeşilbaş ile çalışan Hadise, bu iddialar sonrası yaptığı hamleyle dikkat çekti.

Posta'nın haberine göre, geçen günlerde bu okulda eğitim gören bazı dansçılar, uğradıkları tacizi ve mobbingi sosyal medya üzerinden ifşa etmişti.

Hadise de kendisiyle birlikte sahne alan çalışan dansçılarını arayıp, iddiaların doğru olup olmadığını öğrendi. Birkaç dansçı taciz iddialarını doğrulayınca Hadise de bunun üzerine Ömer Yeşilbaş ile ilişkisini sonlandırdı.

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