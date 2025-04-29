Hadise yollarını ayırdı! Dansçılarına tacizi affetmedi!

Ünlü bir dans okulunda geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan taciz ve mobbing iddialarının ardından ünlü Şarkıcı Hadise harekete geçti.

Konser şovlarının koreografisini için dans okulunun kurucusu Ömer Yeşilbaş ile çalışan Hadise, bu iddialar sonrası yaptığı hamleyle dikkat çekti.

Posta'nın haberine göre, geçen günlerde bu okulda eğitim gören bazı dansçılar, uğradıkları tacizi ve mobbingi sosyal medya üzerinden ifşa etmişti.

Hadise de kendisiyle birlikte sahne alan çalışan dansçılarını arayıp, iddiaların doğru olup olmadığını öğrendi. Birkaç dansçı taciz iddialarını doğrulayınca Hadise de bunun üzerine Ömer Yeşilbaş ile ilişkisini sonlandırdı.