Hadise'den acımasız eleştirilere tokat gibi yanıt

Son günlerde sahne şovuyla gündemden düşmeyen Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki görüntüleriyle tepki çekti.



Bu olayın üzerinden çok zaman geçmeden sosyal medya hesabından yeni şarkısının klibini yayınlayan Hadise, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Hadise'nin photoshop ya da filtre kullanmadan kamera karşısına geçtiği klipte, yüzündeki mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıklar ve yoğun makyajı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

"YAŞLANMIŞSIN"

Klibin sosyal medyada yayılmasının ardından acımasız yorumlarda peş peşe geldi .

Sosyal medya kullanıcıları "Makyajı hiç olmamış", "Yüzündeki kırışıklıklar çok belli" ve "Yaşlanmışsın" gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Hadise kendisini eleştirenlere sert bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı acımasız yorumlara cevaben; ‘’Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler.

Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada"Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız" dedi.