Hadise’den cüretkar poz! Gömleğinin düğmelerini açtı ortalığı yıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise’den cüretkar poz! Gömleğinin düğmelerini açtı ortalığı yıktı

O Ses Türkiye’ye geri dönmesiyle adından söz ettiren Hadise, yeni şarkısı 'Fırtınam' için verdiği pozlar olay oldu. Ünlü isme "Playboy dergisinde gibi" yorumlar yapıldı.

Yeni şarkısı 'Fırtınam'ın tanıtımı için birbirinden iddialı pozlar veren Hadise, Esas Oğlan dizisinin yaşadığı başarısızlık ile gündemdeyken sınırları zorlayan pozlar verdi.

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GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇTI

Gömleğinin düğmelerini açarak göğüslerini sergileyen Hadise kalçasını eliyle sıktığı anlara da "Bu gidişin dönüşü yok..." yazdı.

Hadise'nin bu erotik pozları takipçilerinin bir kısmından eleştiriler aldı. Hadise'ye gelen yorumlarda "Playboy dergisine poz vermiş sanki", "Bu da son zamanda ne yapacağını şaşırdı", "Erotiklikle oyuncu da olunmadığını gördü aslında ama anlamadı sanırım", "Ne gereksiz pozlar" yorumlarında bulundular.

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