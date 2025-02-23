Hadise'den Demet Akalın'a olay cevap! Kavga büyüdü

Fırtınam şarkısına çektiği kliple dikkat çeken Hadise konserinde yaptığı açıklamayla olay oldu. İşte Hadise'nin Akalın'a yanıt olarak yorumlanan o sözleri...

"ÖRNEK ALMASI LAZIM"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Demet Akalın ile Hadise'yi kıyasladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!"

"SANKİ 30 HİTİ VAR GİBİ KARŞIMA ÇIKARMAZLAR MI?"

Bu paylaşıma sessiz kalamayan Demet Akalın ise "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz. Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?" diye tepki gösterdi.

Tüm bunların ardından Hadise Açıkgöz de kendisine yöneltilen eleştirilere sahneden yanıt verdi.

HADDİNİ AŞIYORSUN!

Hadise'nin konserinde isim vermeden "Sizi çekemeyenlere cevap veriyoruz. Haddini aşıyorsun! İsmimle kendine reklam yapanlara cevap veriyorum" açıklaması yaptı.

Bu sözler, Demet Akalın'a gönderme olarak yorumlandı.