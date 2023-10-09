Hadise'den güldüren paylaşım

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden Hadise, geçtiğimiz gün Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda çıktığı konserde annesi Gülnihal Açıkgöz'den bahsederken gözyaşlarını tutamamıştı.

Hadise sahnede "Ben hayatımda ne yaptıysam annem için yaptım. Önce o, sonra ben. Bu hep böyle olacak. Annecim seni çok seviyorum, iyi ki varsın" demişti.

“HAYATIN SİLLESİNİ YEMİŞİMDİR”

Sosyal medyada aktif olan Hadise, son yaptığı paylaşımla güldürdü. Hadise, koltukta uzandığı kareyi “Hayatın sillesini yemişimdir” yazdı.