Hadise’den üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise’den üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

Hadise, Antalya konseri öncesi rahatsızlandığını duyurdu: “Sesim gitti, ama sahnede elimden geleni yapacağım!” Avrupa turnesinde eleştirilere yanıt veren sanatçı, sahne tarzıyla gündemden düşmüyor.

Dün akşam Antalya’da konser verecek olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından rahatsızlandığını açıkladı.

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Özel hayatı, sahne performansları ve danslarıyla sürekli gündemde olan Hadise, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

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Bu akşam Antalya’daki konseri öncesi rahatsızlandığını duyuran 39 yaşındaki sanatçı, “Antalya. Sesim gitti ama akşam için tüm çabamı gösteriyorum. Şimdi havalimanına gidiyorum. Umarım iyileşirim” dedi.

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“BU KÖTÜ NİYET DEĞİL DE NE?”

Avrupa turnesi kapsamında birçok ülkede sahne alan Hadise, geçtiğimiz günlerde “Konserleri dolmuyor” eleştirilerine yanıt vermişti.

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Hadise, “Bir konserimizde, insanlar içeriye girerken çekilmiş bir fotoğraf. Arka sıralar henüz dolmamış. ‘Hadise salonları dolduramıyor.’ Bu kötü niyet değilse nedir? Böyle magazin olur mu? Her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul ediyorum. Birçok sanatçı bunu yaşıyor, onlara bir şey denmezken bana saatlerce konuşuyorlar” diyerek eleştirilere sitem etti.

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HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 1985’te Belçika’da doğdu. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Sivaslı bir ailenin kızı olarak Belçika’da büyüdü. 2003’te Belçika’daki Idool 2003 yarışmasına katıldı, birincilik kazanamasa da albüm teklifi aldı ve çalışmalara başladı.

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2005’te yayımlanan ilk albümü Sweat’teki “Stir Me Up” şarkısıyla Belçika ve Türkiye’de ünlendi. Türk medyasının ilgisiyle kariyerini Türkiye’ye taşıdı.

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Christina Aguilera, Brandy ve Beyoncé’den ilham aldığını söyleyen Hadise, müziğinde Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton, Jamiroquai ve U2’dan etkileniyor. Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini birleştirmeye çalışıyor.

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Ana dili Türkçe’nin yanı sıra Felemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce’yi akıcı konuşuyor.

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Belçika’nın Hasselt şehrinde pazarlama eğitimi alan Hadise, boş zamanlarını müziğe adıyor, söz yazıp beste yapıyor.

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2011-2013’te Acun Medya’nın O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptı, ardından Star TV ve tv8’de devam etti.

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