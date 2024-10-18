Hadise'den yenidoğan çetesi skandalına sert tepki! Bu vahşete son verilmeli

12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' skandalına dair ortaya çıkan detaylar adeta kan donduruyor. Bebeklerin hayatlarıyla oynayan katillerin, birçok hastaneyle işbirliği içinde olduğu öğrenildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu skandala ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Ünlü şarkıcı Hadise’den de tepki yağdı.

'Henüz bir anne değilim ama...' diyerek sözlerine başlayan Hadise ''Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor.

'DEVLETİMİZE SESLENİYORUM'

Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun, LÜTFEN! Bu hastaneler hâlâ çalışmaya devam ediyor, ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim!'' diyerek isyan etti.