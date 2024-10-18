Hadise'den yenidoğan çetesi skandalına sert tepki! Bu vahşete son verilmeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise'den yenidoğan çetesi skandalına sert tepki! Bu vahşete son verilmeli

12 bebeği öldüren yenidoğan çetesi skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran bu skandala ünlü şarkıcı Hadise'den de tepki gecikmedi. Ünlü isim 'Henüz bir anne değilim ama...' diyerek haykırdı.

12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' skandalına dair ortaya çıkan detaylar adeta kan donduruyor. Bebeklerin hayatlarıyla oynayan katillerin, birçok hastaneyle işbirliği içinde olduğu öğrenildi.

-002.webp

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu skandala ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Ünlü şarkıcı Hadise’den de tepki yağdı.

'Henüz bir anne değilim ama...' diyerek sözlerine başlayan Hadise ''Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor.

7u.webp

'DEVLETİMİZE SESLENİYORUM'

Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun, LÜTFEN! Bu hastaneler hâlâ çalışmaya devam ediyor, ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim!'' diyerek isyan etti.

640xauto-002.webp

Son Haberler
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı