Hadise'nin pastasının fiyatı da yüksek çıktı. Kendisini fenomen ve olağanüstü olarak tanımlamıştı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hadise, yaşadığı bunalımlı günlerden arkadaşlarının desteğiyle çıkmaya çalışıyor. 22 Ekim'de yeni yaşına giren şarkıcı, şimdilerde bu özel gecede kestiği doğum günü pastasının fiyatıyla gündemde.

İngiltere'den Türkiye'ye döner dönmez, aralarında oyuncu Seda Bakan'ın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Hadise cesur giyim tarzıyla da konuşulmuştu. O özel geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise, kendisi için menajeri Haluk Şentürk'ün hazırlattığı pastayla gündem oldu.

SEDA SAYAN'LA PİŞTİ OLDU

Doğum günü kutlanan mekanın özel günler için hazırladığı pastayı daha önce Seda Sayan için yaptığı ortaya çıktı. Restoranın bu pastayı yaptırmak isteyenlerden talep ettiği fiyatsa 15 bin lira...