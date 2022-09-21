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Hadise sahnede yüzüğünü fırlatmasıyla olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı alan Hadise, İstanbul konseri sırasında Dinçerler’in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp atmasıyla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının sahnede fırlattığı yüzüğün değersiz bir aksesuar olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:07
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Hadise'nin fırlattığı yüzükle ilgili gerçek ortaya çıktı 

Hadise sahnede yüzüğünü fırlatmasıyla olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
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Şarkıcı Hadise, 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı. 

Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istediği iddia edildi.

‘PRENSES’ ŞARKISINI OKURKEN FIRLATIP ATMIŞTI

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise’nin, Mehmet Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı iddia ediliyor.
 

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