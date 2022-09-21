Hadise sahnede yüzüğünü fırlatmasıyla olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise, 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı.

Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istediği iddia edildi.

‘PRENSES’ ŞARKISINI OKURKEN FIRLATIP ATMIŞTI

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise’nin, Mehmet Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı iddia ediliyor.

