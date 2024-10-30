Hadise’nin konserinde panik! Alanı tek tek terk ettiler...

Cumhuriyet'imizin 101. yaşını büyük bir coşku içerisinde kutladık. Konak Belediye’si Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ünlü isimlerle anlaştı. Düzenlenen konserler bütçeleriyle tepki çekmişti.

Sahne şovları, iddialı dansları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise’nin bu konserden 6 milyon TL alacağı iddiası günlerdir konuşuluyordu.

HAVAİFİŞEK PLATFORMUNDA YANGIN ÇIKTI

Konser bütçesi ile tepkilerin hedefi olan bu etkinlikte bir de talihsiz anlar yaşandı. Konser alanındaki havaifişek platformunda yangın çıktı.

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ÇEKİM EKİPLERİ DIŞARIYA ÇIKARILDI

Kısa süreli paniğe ve korkuya neden olan yangında her ihtimale karşılık çekim ekipleri dışarıya çıkarıldı. Çekim ekipleri konser alanını bir bir terk etti. Konserdeki bu görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada; 'bu nasıl olabilir?', 'ihmal mi var?' gibi yorumlar yapıldı.