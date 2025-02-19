Hadise'nin sahnede korku dolu anları! Ne yapacağını bilemedi, çığlığı bastı

Esas Oğlan'daki oyunculuğu sahneleriyle gündem düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor. Melike Şahin'le olan diyalogları ve kıskandığına dair iddialar gündem olmuştu.

Öte yandan konserlerine de devam eden Hadise, soluğu Bursa'da aldı. Hayranlarına keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcı sahnedeyken şoke eden bir olay yaşadı.

HAYRANI BİR ANDA SAHNEYE ATLADI!

Hadise'nin bir erkek hayranı güvenlikleri aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı.