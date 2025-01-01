Hadise'nin 'Narin' şarkısına Demet Akalın'dan büyük tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

O Ses Türkiye yılbaşı programında Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısını Narin için söylediği anlar büyük tepki çekmişti. Şarkıcıyı Demet Akalın'da eleştirdi.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında jüri üyesi Hadise, söylediği 'Sıfır Tolerans' şarkısını canice katledilen Narin Güran'a ithaf etmesi nedeniyle büyük tepki topladı.

Özellikle de sosyal medyada büyük eleştiri alan Hadise'nin şarkılı göndermesi 'Narin için' diyerek şarkısını söylemesi ünlü Şarkıcı Demet Akalın tarafından da eleştirildi.

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Hadise'nin "Narin için" diyerek Sıfır Tolerans şarkısını söylediğinin yer aldığı paylaşıma, "Kusucam" yazdı.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı gecesi programında Şarkıcı Hadise, ''Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda böyle haberlerle karşı karşıya kalmayız. Narinlerimizi kaybetmeyiz" diyerek Narin "Sıfır Tolerans" şarkısını söylemişti.

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde de Ebru Gündeş ile paylaşım yaparak yine Hadise'ye gönderme yapmıştı.

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