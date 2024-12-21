Hadise'nin sevmediği şarkıcı Aleyna Tilki sanılıyordu: Bomba bir isim geldi

Hadise’nin bir programda yaptığı açıklama, magazin dünyasının gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcının sevmediği bir meslektaşından bahsetmesi üzerine konu uzun süre tartışıldı. Şarkıcı ve DJ Emrah Karaduman ise o ismin Aleyna Tilki olduğunu açıkladı.

"HİÇ SEVMİYORUM" DEMİŞTİ

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, “Şu şarkı keşke benim olsaydı dediğin bir şarkı var mı?” sorusuna “Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum” yanıtını vermişti.

Bu açıklama üzerine Hadise’nin hangi şarkıcıyı kastettiği büyük merak konusu oldu.

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EMRAH KARADUMAN'DAN AÇIKLAMA

Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, X’te bir kullanıcının, o ismin Demet Akalın olabileceği yönündeki yorumuna yanıt verdi.

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Karaduman, "Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise’ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte" açıklamasını yaptı.

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HADİSE’DEN SÜRPRİZ PAYL​​​​​​​AŞIM

Aleyna Tilki’nin adının bu tartışmalara karışmasının ardından Hadise uzun süre sessizliğini korudu. Ancak ünlü şarkıcı, sessizliğini Aleyna Tilki’nin "Bekleyenim" şarkısını paylaşarak bozdu. Hadise, paylaşımına “Ne güzel yazmışsın Aleyna” notunu ekleyerek dikkat çekti.

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Hadise’nin bu paylaşımı, tartışmalara bir yanıt olarak değerlendirildi.