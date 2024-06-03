Hadise'yle aşk mı yaşıyorlar? Kerem Bürsin iddialara son noktayı koydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise'yle aşk mı yaşıyorlar? Kerem Bürsin iddialara son noktayı koydu

Kerem Bürsin'in Hadise yanıtı dikkat çekti. Bürsin'in 'Aşk var mı' sorularına ne dediği merak konusu oldu.

Kerem Bürsin, 37. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutlarken, Hadise ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İkili arasında aşk dedikoduları çıkınca, Bürsin bu iddialara cevap verdi.

Ünlü aktör Kerem Bürsin, 37 yaşına girdi ve doğum gününü Bodrum'da geçirdi.

Bürsin'e; Hadise, Hande Doğandemir, Mert Yazıcıoğlu, Seda Bakan, Serkan Altunorak ve Ozan Dolunay eşlik etti.

2013 yılında 'Güneşi Beklerken' dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir, 11 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi.

Kerem Bürsin, hafta sonunu Bodrum'da bir dergi tarafından düzenlenen bir etkinlikte geçirdi. O sırada şarkıcı Hadise de oradaydı ve ikilinin samimiyeti gözlerden kaçmadı.

Sık sık şakalaşarak gülen Bürsin ve Hadise, arkadaş grubuyla birlikte kaldıkları otelin plajında vakit geçirdi. Gece boyunca kumsalda sohbet edip şarkı söylediler.

İstanbul'a dönüş yolunda havalimanında objektiflere takılan ünlü isimler, Bürsin'in erken kutlanan doğum günü hakkında, "Çok güzel bir doğum günü kutladım. Sade ve tatlıydı," şeklinde konuştu.

"HADİSE BENİM ARKADAŞIM"

Hadise ile arasındaki aşk söylentilerine yanıt veren Bürsin, "Hadise benim arkadaşım. Yan yana geldik diye mutlaka bir ilişkimiz olacak diye bir kural yok" dedi.

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