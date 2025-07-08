Hadsiz sözleri sebebiyle harekete geçildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Hadsiz sözleri sebebiyle harekete geçildi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından, "Biri sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" paylaşımına tepkiler büyüyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Mücahit Birinci hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

87c8df4f-bc02-4469-aef8-d954bb321ca9-w.jpegAçıklamada, "Mücahit Birinci adlı şahsın halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden akıl, izan, edep dışı paylaşımı nedeniyle, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılması talepli yaptığımız suç duyurusunu değerli basınımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Son Haberler
Beşiktaş 'Akatlar yolcusu kalmasın' dedi, dört oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş 'Akatlar yolcusu kalmasın' dedi, dört oyuncuyu duyurdu
Atakum’da faciadan dönüldü! Tekne alabora oldu: 5 kişi denize düştü
Atakum’da faciadan dönüldü! Tekne alabora oldu...
Gabriel Heinze, Arsenal'in antrenör ekibine katıldı
Efsane isim Arsenal'de
Büyükçekmece Belediye Başkanvekili tutuklandı!
Büyükçekmece Belediye Başkanvekili tutuklandı!
Kınalı keklikler özgürlüğe kanat çırptı!
Kınalı keklikler özgürlüğe kanat çırptı!