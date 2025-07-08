Hadsiz sözleri sebebiyle harekete geçildi

AK Parti MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından, "Biri sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" paylaşımına tepkiler büyüyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Mücahit Birinci hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Mücahit Birinci adlı şahsın halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden akıl, izan, edep dışı paylaşımı nedeniyle, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılması talepli yaptığımız suç duyurusunu değerli basınımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.