Hadziahmetovic Beşiktaş’a dönüyor: Resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek" dedi.
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.