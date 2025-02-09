Hadziahmetovic Beşiktaş’a dönüyor: Resmen açıklandı

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Hadziahmetovic Beşiktaş’a dönüyor: Resmen açıklandı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’da kiralık oynayan Hadziahmetovic'i geri çağırıyor. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, tecrübeli oyuncunun ne zaman siyah beyazlılara döneceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek" dedi.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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