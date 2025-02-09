Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü

Çaykur Rizespor, kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a döndüğünü açıkladı.

Çaykur Rizespor, kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a döndüğünü açıkladı.

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor, sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic’in geri döndüğünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici sözleşmesi, Beşiktaş Kulübü’nün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic’e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu