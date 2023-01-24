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Hafif ticari araç 300 metrelik uçurumdan aşağı düştü

Afyonkarahisar’da arkadaşının fotoğraf çekinmek için durduğu araç kendiliğinden hareket edip yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı düştü. Düşen kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:41
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Hafif ticari araç 300 metrelik uçurumdan aşağı düştü

Hafif ticari araç 300 metrelik uçurumdan aşağı düştü
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Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.

Çıngırak mevkiine araçla çıkan Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman bir süre burada vakit geçirdi.

Ardından Süleyman Ç., hatıra fotoğrafı çekinmek için araçtan indiği esnada içerisinde, Yılmaz Kahraman’ın bulunduğu hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket edip yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkların bulunduğu uçurumdan aşağı düştü.Olay yerine Süleyman Ç.’nin haber vermesi üzerine 112 Acil servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu araç içerisindeki Yılmaz Kahraman’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

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