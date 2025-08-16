Hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Amasya'da hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekköy mevkiinde Ahmet Ferit Uzunalioğlu'nun kullandığı 05 AF 521 plakalı hafif ticari araç, Bekir Numan Demir yönetimindeki 57 ABU 934 plakalı ambulansla çarpıştı.

Takla atıp trafik levhalarına çarpan araçtaki sürücü ve yanındaki Mert Yiğit Kara, ambulans sürücüsü, ATT'ler Kader Tuncay ile Öznur Ece Yavuzaslan yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw518671-02.jpg

aw518671-01.jpg

aw518671-03.jpg

