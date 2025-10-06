Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden İ.A (46) yönetimindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç ile S.A. (46) idaresindeki 58 AGM 278 plakalı otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç, yola devrildi. Otomobil ise karayolları uyarı direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12) ve S.A.A. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.