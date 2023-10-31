Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Molla Caddesi'nden E-90 karayoluna çıkış yapmak isteyen Beytullah K. (37) idaresindeki 68 KU 603 plakalı hafif ticari araç kavşaktan dönüş yapan Abdulkadir K. (24) yönetimindeki 34 GZZ 256 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Yeter Ç. (21), Emircan Ö. (22) ve İzzet Eren K. (11) yaralandı.

aw066287-11.jpg

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw066287-09.jpg

aw066287-07.jpg

aw066287-02.jpg

aw066287-05.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hollandalı 700 avukattan İsrail’in savaş suçlarından yargılanması çağrısı Dünya
Hollandalı 700 avukattan İsrail’in savaş suçlarından yargılanması çağrısı
Sultanlar derbisinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'a set vermedi Spor
Sultanlar derbisinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'a set vermedi
Artık tamamen ücretsiz olacak: 65 yaş üstü vatandaşları heyecanlandıran haber Ekonomi
Artık tamamen ücretsiz olacak: 65 yaş üstü vatandaşları heyecanlandıran haber
Türkiye ile BAE arasında 25 milyar dolar hedefli ekonomik ve ticaret işbirliği anlaşması imzalandı Dünya
Türkiye ile BAE arasında 25 milyar dolar hedefli ekonomik ve ticaret işbirliği anlaşması imzalandı
Hamas’tan rehine açıklaması Dünya
Hamas’tan rehine açıklaması
Kaçak avlanan kişiye 3 bin 134 TL ceza Gündem
Kaçak avlanan kişiye 3 bin 134 TL ceza
ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı Dünya
ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı