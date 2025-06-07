Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 02 BC 832 plakalı otomobil ile 02 HS 703 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 02 BC 832 plakalı otomobil ile 02 HS 703 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıya müdahale edildi. Yaralanan kişi hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Rusya'dan dünyayı sarsan iddia: Kiev tazminat ödememek için ölü askerlerini geri almıyor
Rusya'dan dünyayı sarsan iddia: Kiev tazminat ödememek için ölü askerlerini geri almıyor
Bir dönemin efsane dizisinin çekildiği apartman ile ilgili karar verildi
Bir dönemin efsane dizisinin çekildiği apartman ile ilgili karar verildi
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Konya’da firari keçiler ekipler tarafından bulundu
Konya’da firari keçiler ekipler tarafından bulundu
Düzce’de patpat kazası: 7 yaralı
Düzce’de patpat kazası: 7 yaralı