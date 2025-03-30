Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine bayram ziyaretine gelen Emin D., idaresindeki 34 COA 407 plakalı hafif ticari araç ile Ceylan Ç., idaresindeki 41 ALH 105 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra durabildi.

Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Selim Ç., Ertuğrul D., Rabia D., Yavuzselim D. ve Kadriye D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibince yapılan müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan araçlar ise trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.