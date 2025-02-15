Hafif ticari araç iş makinesine çarptı

Kaynak: İHA
Hafif ticari araç iş makinesine çarptı

Kayseri'de hafif ticari araç iş makinesine çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya yolunda hafif ticari aracın iş makinesine çarptığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri - Malatya yolu Kuruköprü mevkide meydana gelen kazada, H.D. idaresindeki 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç H.I. idaresindeki Talas Belediyesi’ne ait yol temizleme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü H.D. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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