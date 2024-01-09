Hafif ticari araç minibüse arkadan çarptı. 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Hafif ticari araç minibüse arkadan çarptı. 3 kişi yaralandı
Uşak’ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir karayolu Sirge köyü yakınlarında, S.A. (56) idaresindeki 20 AGA 955 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halindeki H.Ö. (52) kontrolündeki 35 ZYL 92 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücüler ve minibüste yolcu konumunda bulunan H.A. (52), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralananların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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