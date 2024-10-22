Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Abdullatif K. idaresindeki 44 AFY 092 plakalı hafif ticari araç, Karaburun köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Abdüllatif K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Muhammed, Betül, Ömer, Hatice, Abdülhamid ve Safiye K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

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