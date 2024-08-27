Hafif ticari araç tarlaya devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hafif ticari araç tarlaya devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucunda araçta bulunan Mehmet Ali Kırgöz (23) hayatını kaybetti, Arif Özinaç ise yaralandı.

Kütahya- Afyonkarahisar kara yolu 40’ncı kilometresinde gece yarısı sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 43 ACY 177 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında ağaca çarparak takla attı. Daha sonra tarlaya devrilen araçtaki Mehmet Ali Kırgöz kaza yerinde yaşamını yitiriken, Arif Özinaç ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Arif Özinaç, hastaneye kaldırılırken, Kırgöz’ün cenazesi savcılık ve polisin yaptığı inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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