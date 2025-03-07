Hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı

Bolu'da, takla atarak tarlaya savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Arif D. ile yanındaki babası Servet D., yaralandı.

Bolu'da, takla atarak tarlaya savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Arif D. ile yanındaki babası Servet D., yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mudurnu-Göynük kara yolunda Çavuşderesi köyü mevkisinde meydana geldi. Göynük istikametine giden Arif D.'nin kontrolünü yitirdiği 14 ABR 870 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı. Tarlaya savrulup yan yatan araçtaki sürücü Arif D. ile babası Servet D. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı

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