Hafif ticari araç yan yattı

Bolu’da hafif ticari araç refüje çarparak yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç yan yattı

İHA’nın haberine göre, kaza D100 karayolunda Çaydurt mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bişar C. yönetimindeki 47 AAU 672 plakalı hafif ticari araç, Çaydurt mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve yaralanan 5 kişiye müdahale etti.

Ambulansa alınan yaralılar, çevre hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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