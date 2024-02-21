Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı

Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, E.A.’nın kullandığı 52 AZ 662 plakalı hafif ticari araç, Cemil Bilgili’nin kullandığı 52 ADC 537 plakalı motosiklete hızla çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan motosikletin sürücüsü kurye Cemil Bilgili’yi, yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Motosiklete çarpan otomobil ise olay yerinden 200 metre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kazanın ardından kaçan E.A.’yı gözaltına aldı.