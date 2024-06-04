Hafif ticari aracın otomobile çarpıştı. 5 yaralı

Kaynak: AA
Hafif ticari aracın otomobile çarpıştı. 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucunda 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Aydın’dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 20 ALF 981 plakalı ticari aracın, Dallıca Kavşağı’nda önünde ilerleyen F.Y. idaresindeki 34 SG 0883 plakalı otomobile arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bölgede ulaşımı aksattı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ticari araç, olay yerine intikal eden acil servis ekiplerince hızla güvenlik çemberine alındı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri M.K. ve F.Y. ile beraberindeki Ü.K, E.K. ve F.K. isimli yolcular yaralanarak, ambulanslar eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kazazedelerin sağlık durumlarının ciddiyet arz etmediği ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza sonrasında trafik akışı, güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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