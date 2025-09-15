Hafif ticari araçla Karasu Nehri’ne uçtu

Kaza, saat 22.30 civarında merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi’ndeki fen işleri şantiyesi yakınlarında gerçekleşti. Yunus Köseoğlu (34) idaresindeki 25 DA 809 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolünü kaybedip park halindeki otomobile çarptı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirdiği araç, ardından Karasu Nehri’ne uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Köseoğlu, aracın tavanına çıkarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Bu sırada gözyaşlarını engelleyemeyen Yunus Köseoğlu, basın çalışanlarının “Niye ağlıyorsunuz?” sorusuna “Babamla kim ilgilenecek” yanıtını verdi. Köseoğlu, bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü, önlem amacıyla ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.