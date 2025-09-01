Hafıza güçlendirici mucize unutkanlık hastalıklarına savaş açıyor!

Son araştırmalar, kiraz tozunun amiloid-beta toksisitesine karşı koruyucu etki gösterdiğini ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bu gelişme, yaşlı nüfusta hızla artan demans vakalarına karşı doğal bir çözüm arayışında umut vaat etti.

Bilim insanları, kirazın içerdiği antosiyanin ve kuersetin gibi polifenol bileşiklerin, beyin hücrelerini oksidatif stresten koruduğunu belirtti.

Birleşik Krallık'taki University of Kent araştırmacıları, hasarlı veya renk değiştirmiş kirazları toz haline getirerek gerçekleştirdikleri laboratuvar çalışmalarında, bu tozun meyve suyu veya posa formuna kıyasla daha yüksek biyolojik aktivite gösterdiğini tespit etti.

Araştırmanın lideri Dr. Marina Ezcurra, "Kiraz tozunun, ekstraktlar ve takviyelerden daha fazla sağlık faydası sağlayabileceğini gördük. Bu, özellikle amiloid-beta toksisitesini azaltarak hafıza kaybını önleme açısından önemli" dedi.

Amiloid-beta, Alzheimer hastalığının temel nedenlerinden biri olarak beyinde dejenerasyona yol açan bir protein birikimi olarak biliniyor. Bu bulgular, daha geniş ölçekli klinik çalışmalara dayanıyor.

Hücre yenileme gücünü artıran süper besinler! Bilimsel araştırmalarla desteklenen uzun yaşam sırları

Örneğin, ABD'deki Tufts Üniversitesi'nden Dr. Barbara Shukitt-Hale'in öncülüğünde yapılan bir çalışma, yaşlı sıçanlara kiraz tozu takviyesi verildiğinde, hipokampustaki iltihaplanmanın azaldığını ve otofaji sürecinin (hücrelerin kendini temizleme mekanizması) iyileştiğini gösterdi.

Araştırma, Nutritional Neuroscience dergisinde yayınlandı ve kiraz tozunun mekansal çalışma hafızasını güçlendirdiğini vurguladı. Shukitt-Hale, "Kirazdaki fitokimyasallar, yaşa bağlı bilişsel düşüşü tersine çevirebilir. Bu, yaşlı bireylerin diyetine düzenli olarak eklenmesi gereken bir besin" şeklinde yorumladı.

100 yılın sırrı 4 besinde! Uzun yaşamın anahtarları

Benzer şekilde, Delaware Üniversitesi'nden Dr. Sheau Ching Chai'nin randomize kontrollü çalışması, 65-80 yaş arası 37 sağlıklı yetişkine günde 480 ml kiraz suyu (toz eşdeğeri) verilmesiyle, 12 hafta sonunda hafıza skorlarında %5 iyileşme ve görsel öğrenme görevlerinde %23 daha az hata gözlendiğini rapor etti.

Chai, Food & Function dergisindeki makalesinde, "Kirazdaki polifenoller, beyne kan akışını artırarak ve iltihabı azaltarak bilişsel fonksiyonları destekliyor" dedi. Bu etki, özellikle hafif demans belirtileri gösteren bireylerde belirgindi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, demans vakaları kadar 1 milyarı aşacak ve Alzheimer en yaygın formu. Kiraz tozunun bu alandaki rolü, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde öne çıktı.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir çalışma, kiraz tüketiminin ürik asit seviyelerini düşürerek gut ataklarını %50 azalttığını gösterirken, benzer mekanizmaların beyin iltihabını da azalttığını ima ediyor. Dr. Ezcurra, sürdürülebilirlik açısından da vurgu yaptı:

"Atık kirazları toza dönüştürerek hem gıda israfını önlüyor hem de erişilebilir bir sağlık ürünü elde ediyoruz. Bu, tarım bölgeleri için büyük bir fırsat."

B12 eksikliğini tarihe gömen besinler! Hafızayı çelik gibi güçlendiriyorlar

Uzmanlar, kiraz tozunu günlük diyete eklemenin pratik yollarını önerdi. Örneğin, smoothie'lere 1-2 çay kaşığı toz eklemek veya yoğurtla karıştırmak yeterli olabilir. Ancak, diyabet hastaları şeker içeriğine dikkat etmeli ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar doktora danışmalı. Chai, "Günde 480 mg toz, 75-120 kiraz eşdeğeri sağlıyor ve 7-10 gün düzenli kullanımda faydalar görülüyor" dedi.

Bu keşif, kirazın sadece lezzetli bir meyve olmadığını, aynı zamanda beyin sağlığının doğal koruyucusu olabileceğini kanıtladı. Gelecekteki insan denemeleri, kiraz tozunun demans tedavisindeki yerini netleştireceği bildirildi. Şimdilik, bu "çöp" meyve, hafızayı güçlendirmek isteyenler için vazgeçilmez bir müttefik olarak raflara yerleşti.